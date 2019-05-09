Избранный глава государства подчеркнул, что никто не имеет права приватизировать эту победу.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале “ЗеКоманды”.

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Зеленский рассказал, что сегодня посетил могилу своего дедушки, ветерана войны Семена Ивановича Зеленского.

"Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить", - потерпел он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы внесли огромный вклад в победу.

“Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев”, - указал он.

"Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!”, - подытожил избранный президент.

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Девятое мая вошло в историю как день окончания немецко-советской войны. В этот день немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец самому кровопролитному конфликту в истории Европы.