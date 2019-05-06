Катастрофа в Шереметьево: Климкин прокомментировал информацию о пострадавшей украинке

Консулы продолжают проверять информацию о пострадавшей украинке в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево».

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин в микроблоге Twitter.

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«Наши консулы проверяют информацию о гражданке Украины, которая пострадала в результате пожара на самолете SSJ100 в Шереметьево. Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовавший из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

Сегодня, 6 мая, заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» пострадала украинка. Травмированную гражданку Украины госпитализировали. В то же время, Кирилич подчеркнул, что это предварительная информация, потому что украинские дипломаты еще «не получили информационное сообщение российской стороны».