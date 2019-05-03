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Канцлер Австрии рассказал о "дружеской беседе" с Зеленским

19:25, 03 мая 2019
Политика
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Себастиан Курц / REUTERS

Канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку в процессе проведения реформ и борьбе с коррупцией.

Как сообщил Курц в микроблоге Twitter, он провел дружеский телефонный разговор с Зеленским.

"Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС. Мы продолжим активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - подчеркнул Курц.

"Важно наконец получить прогресс в выполнении Минских соглашений с уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины", - заявил канцлер Австрии.

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Теги: #Австрия#Владимир Зеленский