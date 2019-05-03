В Раде зарегистрировали проект постановления с датой инаугурации Зеленского

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом 19 мая.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским (19 мая 2019 года).

Соответствующий документ за номером 10270 от 3 мая зарегистрирован народным депутатом Сергеем Мищенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13 541 528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45%.

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Сегодня, 3 мая, официальные результаты выборов президента опубликовали в "Голосе Украины".

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины. Инаугурация должна состояться в ближайшие 30 дней.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.