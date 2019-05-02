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Помпео и Меркель обсудят ситуацию в Украине

08:15, 02 мая 2019
Политика
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Майк Помпео / REUTERS

Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель  во время визита в Европу 5-9 мая и обсудит ситуацию в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

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Встреча пройдет 7 мая в Берлине. "7 мая Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом для обсуждения тем взаимной обеспокоенности, таких как Украина, Россия, Китай, Сирия, Западные Балканы", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 19 апреля провел телефонный разговор с Майклом Помпео.

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Теги: #Меркель#Майк Помпео