Эксперт рассказал, кто заинтересован в досрочном роспуске Рады

Шансы на то, что действующий президент до конца своей каденции распустит Раду, очень малы.

Единственный человек, который заинтересован сегодня в досрочных президентских выборах - это Петр Порошенко.

Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, пишет Главред.

"На сегодняшний день, единственный субъект, который однозначно заинтересован в роспуске парламента, это Петр Порошенко. Поскольку он все еще сохраняет сегодняшние политические расклады и влияние на избирательный процесс как в мажоритарке, так и - через глав районных и областных администраций. И поэтому может использовать конфигурацию власти парламентской избирательно кампании", - объяснил нам Саакян.

Также, сейчас Порошенко пойдет на пользу сегодняшний протест и невосприятие к Владимиру Зеленскому, которое ему досталось от президентской кампании.

"И третий, важный момент в том, что остальные представители нынешней власти, а это Владимир Гройсман, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Юрий Луценко и Виталий Кличко, не успевают сформировать собственные парламентские партии. Соответственно, в случае предвыборной кампании, Порошенко становится единственным выгодополучателем", - говорит политолог.

Через полгода настроения электората могут сильно отличаться о нынешних, объясняет эксперт.

Читайте такжеПарубий заявил, что не допустит "никаких досрочных выборов" парламента

"Если же выборы состоятся осенью, то политический ландшафт может поменяться и политические элиты могут сформировать собственные политические проекты, которые будут на том же поле, что и Петр Алексеевич. Соответственно, они понизят его шансы на вхождение в Раду и значительно уменьшат его возможное представительство там", - добавляет Саакян.

Но шансы на то, что действующий президент до конца своей каденции распустит Раду, очень малы.

"Сегодня конфигурация складывается так, что ему этим воспользоваться крайне сложно. Есть определенная презумпция того, что досрочные выборы не нужно проводить. Более того, сейчас этот вопрос становится серьезным предметом переговоров между Гройсманом, Парубием, Аваковым и командой Зеленского. И по ряду заявлений уже вырисовывается определенный консенсус, в котором команда Зеленского тоже выступает не за проведение преждевременных парламентских выборов", - говорит политолог.

И добавил, что в этой ситуации Петр Порошенко поставил себя в оппозицию практически ко всем политикам.

"Переломить в ручном режиме ситуацию возможно. Например, через судебные решения. Но это не будет воспринято как большинством политического истеблишмента, так и значительной частью общества", - уверен Саакян.

Напомним, ранее спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск Верховной Рады возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет.