Гриценко жестко раскритиковал законопроект "Самопомочи" о президенте (видео)

При этом политик подчеркнул, что с уважением относится к самой политической силе Садового.

Законопроект о полномочиях президента Украины является неконституционным, а его положения разрушают вертикаль власти.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Он заверил, что с уважением относится к "Самопомощи" и ее лидеру, но предложенный законопроект об ограничении полномочий президента считает плохим. "Этот закон коварный. Он абсолютно непрофессиональный. Этот закон нельзя регистрировать, он не пройдет Конституционный суд, Зеленский или кто-либо другой не имеет права его подписывать – должен заветировать. Почему? Он кардинально ограничивает конституционные, я подчеркиваю, полномочия президента", - заявил политик.

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Он отметил, что документ предусматривает лишение права главы государства права назначать глав МИД и Минобороны, СБУ, службы внешней разведки и руководителей областей, а введение чрезвычайного положения перекладывает на руководителя правительства. Гриценко возмутился, что присутствующая в студии вице-спикер Оксана Сыроед отстаивает этот законопроект.

"Вы знаете, как юрист, что это противоречит Конституции. Тем не менее, проект появился. Как он мог такой появиться?", - спросил политик. "Если бы Парубий сдуру поставил на голосование, и он прошел в первом чтении – это была бы катастрофа для страны. Это был бы сразу конфликт на ровном месте, причем авторства "Самопомочи", - заявил Гриценко.

В полемике он обвинил Сыроед в нечестности. Она же возразила на озвученные Гриценко претензии.

"Я вижу неискренность. При том, что я с уважением отношусь к "Самопомочи" и точно мы будем вместе в парламенте. Но чтобы мы не делали таких неискренних шагов", - отметил лидер "Гражданской позиции". Гриценко добавил, что законопроект о президенте является ошибкой, и ее следует признать.

"Вот с этим надо просто согласиться – и все. И забыть эту тему в дальнейшем", - заявил он.