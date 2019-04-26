РФ уже это делала в других конфликтах: Польша осудила указ Путина о паспортах для ОРДЛО

«Принятие этого решения спустя несколько дней после объявления результатов президентских выборов является очередной попыткой дестабилизации Украины и посягательства на её территориальную целостность», отмечают польские дипломаты.

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об обретении жителями оккупированных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке противоречит духу Минских соглашений.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Польши.

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Как сказано в заявлении, Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах, поэтому «однозначно осуждает осуществляемую Россией политику «паспортизации», которая уже использовалась российскими властями в случае других конфликтов».

В МИД Польши считают, что такие паспорта не смогут быть действительными документами для путешествия. «Принятие этого решения спустя несколько дней после объявления результатов голосования на президентских выборах в Украине, признанных международным сообществом как соответствующих демократическим стандартам, является очередной попыткой дестабилизации Украины и посягательства на ее территориальную целостность», - говорится в заявлении.

Польша вместе с группой стран - членов Совета безопасности ООН призывает Россию прекратить действия, направленные на уничтожение усилий по урегулированию конфликта, и вернуть Украине возможность охвата контролем собственной территории. Обе стороны конфликта должны приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений, подчёркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».