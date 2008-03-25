В БЮТ считают, что Конституцию нельзя писать назло врагам

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Александр ШЕПЕЛЕВ заявляет, что принятие изменений к действующей Конституции должно строго соответствовать законодательству.

Об этом говорится в комментарии А.ШЕПЕЛЕВА, переданном агентству УНИАН.

«Сейчас мы переживаем острый политический кризис, вызванный непримиримой борьбой за власть нескольких популярных политиков. В этих условиях возникает соблазн выписать Конституцию «под себя», «назло врагам». Если мы поддадимся этому соблазну, то через пару-тройку лет Основной Закон придётся вновь переписывать, а это недопустимо – Конституция Украины и так беспрерывно находится в состоянии переделки», - заявил А.ШЕПЕЛЕВ.

В этом контексте депутат подчеркнул, что к данной работе необходимо подойти взвешенно. «Но ещё важнее обеспечить строгое соответствие закону принятия изменений в действующую Конституцию. Иначе через несколько месяцев или лет, с изменением политической ситуации, найдутся желающие поставить под сомнение легитимность Конституции в целом, а значит и украинской власти», - считает А.ШЕПЕЛЕВ.

При этом депутат высказал мнение, что вопрос внесения изменений в действующую Конституцию, а тем более, принятия новой редакции Конституции, слишком сложен и ответственен, чтобы ограничивать его какими-то сроками.