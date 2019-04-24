Ярый сторонник "ЛНР" собрался на выборы в Раду - журналист

По словам журналиста, бывший нардеп-пособник террористов спокойно работает в Луганской области на округе №113.

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Владимир Струк, который в 2014 году открыто поддерживал антиукраинские выступления и незаконный сепаратистский референдум в Луганске, собирается баллотироваться в парламент осенью 2019 года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Денис Казанский. Он напомнил, что экс-нардеп весной 2014 года лично создавал вооруженные отряды "ополчения" в поселке Юбилейный Луганской области, обещал уничтожать украинских военных, ходил на встречи с оккупантами Болотовым и Царевым.

"Причем, в отличие от других политиков, поддержавших ЛДНР, делал это открыто и публично. В свободном доступе видеозаписи его выступления на антиукраинских митингах", - отметил журналист.

"Долгое время, я был уверен, что Струк вообще сбежал из Украины в Россию. Но нет. В 2016 году выяснилось, что СБУ не ведет против него никаких дел, а сам Струк спокойно работает в Луганской области на округе №113. По этому округу он осенью будет баллотироваться в Раду", - добавил Казанский.

Напомним, парламентские выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября, 27-е число.