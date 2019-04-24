Парубий объяснил, что должна сделать Рада для его отставки

Спикер заявляет, что для инициирования отставки руководителя парламента должны быть собраны 150 подписей.

Вопрос об отставке спикера Верховной Рады будет поставлен только после подписи закона об украинском языке как государственном.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий на заседании парламента.

По его словам, 23 апреля к аппарату ВР поступило заявление от народного депутата Украины Валерия Писаренко о том, чтобы предоставить подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия.

Председатель ВР сказал, что сразу же дал поручение выдать все подписные листы и заверил, что “ни на йоту этот процесс не будет задерживаться”.

Парубий подчеркнул, что безотлагательно после того, как будет собрано 150 подписей, поставит вопрос на голосование. Но, отметил он, это будет при единственном условии - после подписания им принятого парламентом закона о функционировании украинского языка как государственного.

«А эта подпись будет незадолго», - считает спикер.

Он сообщил, что его удивили формулировки оснований для отставки председателя ВР, что “эпоха беззакония” завершилась.

Он напомнил Писаренко об эпохе Партии регионов, отметив, что “вы нас не вернете в эпоху тьмы и лжи”.

При этом Парубий добавил, что именно Партия регионов голосовала руками, а не с помощью системы “Рада” за законопроекты 16 января 2014 года и принимала “закон Кивалова-Колесниченко”.

Он подчеркнул, что нынешний парламент будет принимать необходимые для государства законы.