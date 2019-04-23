Стало известно, когда Парубия могут уволить с должности главы Верховной Рады

Источник УНИАН сообщил, что Андрея Парубия хотят отозвать с должности якобы для того, чтобы не допустить принятия закона о функционировании украинского языка как государственного.

В четверг, 25 апреля, парламент может рассмотреть вопрос об отзыве Андрея Парубия с должности председателя Верховной Рады.

Об этом сообщил источник в Верховной Раде.

Собеседник УНИАН отметил, что 150 подписей, необходимых для вынесения этого вопроса на заседание ВР, могут собрать у депутатов из группы "Видродження", фракции "Оппозиционный блок", части депутатов из группы "Воля народа" и части депутатов от "БПП" и "Народный фронт".

Для принятия положительного решения необходимо 226 голосов. Предварительного рассмотрения в комитетах такой вопрос не требует.

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По словам собеседника агентства, Парубия хотят отозвать с должности якобы для того, чтобы не допустить принятия закона о функционировании украинского языка как государственного и подписания этого закона.

Также собеседник УНИАН не исключил, что в четверг депутаты будут блокировать трибуну.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок.

Парубий отмечал, что сегодня и завтра парламент будет рассматривать поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного, затем состоятся консультации с фракциями и группами для согласования окончательного текста, который вынесут на голосование в четверг, 25 апреля.

Сегодня, 23 апреля, народный депутат Валерий Писаренко (группа «Видродження») начал сбор подписей депутатов за отзыв Парубия с должности председателя Верховной Рады.

Согласно законодательству, необходимо собрать 150 подписей, что позволит вынести на рассмотрение парламента вопрос об отзыве Парубия, это предложение должны поддержать минимум 226 народных депутатов.