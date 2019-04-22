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Депутаты могут рассмотреть закон об импичменте президента в четверг – Парубий

15:45, 22 апреля 2019
Политика
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Парубий рассказал, когда рассмотрят закон об импичменте / фото УНИАН

Об этом он сказал на брифинге 22 апреля, пишет Украинская правда.

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"Если законопроект об (импичменте – ред.) президента, который они (оппозиционные силы – ред.) представляют, будет поддержан комитетом в среду, то уже в четверг мы можем предлагать включить его в повестку дня сессии для принятия решения", - сказал Парубий.

Он добавил, что сейчас в Раде зарегистрировано около 5 законов об импичменте, но ему нравится "системный подход" заместителя Оксаны Сыроид, которая предлагает "закон о президенте в целом, где хочет скорректировать все неточности, которые есть во взаимоотношениях между ветвями власти, и где импичмент является одним из разделов того закона".

"И фактически мы можем начать работу над этим законом уже в этот четверг", - подытожил Парубий.

Напомним, 8 апреля президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.

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Теги: #импичмент#импичмент президента#Андрей Парубий#Владимир Зеленский