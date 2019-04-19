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Дебаты на НСК "Олимпийский" прошли организованно, пострадавших нет - МВД

21:57, 19 апреля 2019
Политика
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Дебаты прошли без инцидентов / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Личный состав с задачей справился, у нас нет потерпевших, все прошло организованно в вопросах обеспечения правопорядка", - сказал Яровой.

Вместе с тем, он заверил, что полиция "не расслабляется", поскольку впереди выборы. "Это будет очередная миссия для личного состава, чтобы засвидетельствовать, что мы можем обеспечить правопорядок", - сказал он.

По словам Ярового, в полиции не знали о планах кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко пойти на сцену кандидата в президенты Владимира Зеленского, что это был экспромт, но правоохранители были к нему готовы.

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