Зеленский не представляет себя в коалиции с экс-"регионалами" или Порошенко
00:27, 18 апреля 2019Политика
169 0
Владимир Зеленский не готов к коалиции в ВР с бывшими "регионалами" и политсилой действующего президента.
Зеленский не собирается объединяться с экс-"регионалами" или Порошенко / фото УНИАН
Владимир Зеленский, кандидат на выборах президента Украины 2019, не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
На вопрос журналиста агентства, можно представить ситуацию, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".
Зеленский также утверждает, что не намерен объединяться и с нынешним президентом Петром Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter