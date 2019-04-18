Зеленский не представляет себя в коалиции с экс-"регионалами" или Порошенко

Владимир Зеленский не готов к коалиции в ВР с бывшими "регионалами" и политсилой действующего президента.

Владимир Зеленский, кандидат на выборах президента Украины 2019, не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста агентства, можно представить ситуацию, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".

Зеленский также утверждает, что не намерен объединяться и с нынешним президентом Петром Порошенко.