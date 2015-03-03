Порошенко подписал закон об открытости использования публичных средств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно закону, к публичным средствам относятся: средства государственного и местных бюджетов, кредитные ресурсы, предоставленные под государственные и местные гарантии, средства Национального банка и других государственных банков, государственных целевых фондов, Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также средства субъектов хозяйствования государственной и коммунальной собственности, полученные ими от их хозяйственной деятельности.

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Закон определяет условия и порядок обеспечения доступа к информации об использовании указанных средств. Указанная информация публикуется на Едином веб-портале использования публичных средств. Доступ на ресурс является свободным и бесплатным.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, за принятие этого закона 11 февраля проголосовали 289 народных депутатов.