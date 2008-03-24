Тимошенко выбросит перебежчиков, как шкодливых котов, на помойку

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО приветствует решение Центральной избирательной комиссии по поводу регистрации новых депутатов Киевсовета от БЮТ вместо утративших мандаты в соответствии с законодательством.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Я приветствую законное и справедливое решение Центральной избирательной комиссии о лишении депутатских мандатов коррумпированной части Киевсовета», - отметила глава правительства.

«Я довольна тем, что в ЦИК хватило политической воли принять правильное решение. Считаю, что сегодняшний день можно считать днем рождения политической ответственности политиков», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что обновленный Киевский городской совет “наконец будет выступать настоящим защитником интересов киевлян и покончит с политикой тотальной муниципальной коррупции в столице”. “Депутатов, которые лишены мандатов, нужно как шкодливых котов выбросить на политическую свалку. Их недолгая и продажная политическая карьера закончилась навсегда”, - отметила премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2007 г. на межпартийном съезде избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15-ти депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку БЮТ.

Сегодня, 24 марта, ЦИК зарегистрировал 14 депутатов Киевсовета от БЮТ вместо депутатов, полномочия которых были прекращены из-за переход в другие фракции. Одного из них ЦИК не зарегистрировал, поскольку он не подал соответствующего заявления.