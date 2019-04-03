В ЕС восьмого апреля обсудят будущее "Восточного партнерства" с Украиной

Обсуждение состоится перед министерской встречей "Восточного партнерства", которая состоится в Брюсселе 13 мая.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 8 апреля обсудит будущее инициативы "Восточного партнерства" с Украиной и другими пятью странами - Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией.

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Об этом говорится в повестке дня заседания Совета ЕС в Брюсселе, который состоится на следующей неделе в понедельник.

"Совет ЕС обменяется мнениями относительно "Восточного партнерства" перед министерской встречей "Восточного партнерства", которая состоится в Брюсселе 13 мая. Министры обсудят будущее "Восточного партнерства" и рассмотрят воплощение 20 ключевых задач ВП на период до 2020 года", - отмечается в сообщении.

Отдельно Совет ЕС обсудит ситуацию в Венесуэле и Афганистане, а также "неотложные проблемы на международной повестке дня".

Справка УНИАН. Восточное партнерство является политической инициативой, начало которой было положено на Пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение 6 восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины с ЕС.

Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.