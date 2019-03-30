Директор связного офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси: НАТО не проводит в черноморском регионе "угрожающих" учений

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом грузинской телекомпании «Starvision» на русском языке «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев

Мы встречаемся сегодня на фоне проходящих в Грузии учений НАТО. Много военных кораблей прибывает, солдат, которые угрожают российским границам. Могли бы вы, в первую очередь, объяснить для нашей аудитории в Армении, Азербайджане, России, в чем цель этих учений и направлены ли эти учения против кого-то в регионе?

Нет, это не «угрожающие» учения. Ни у кого нет намерений ни с какой стороны угрожать России или кому-либо еще из соседей Грузии. И еще я хотела бы уточнить, что корабли, которые прибудут в Тбилиси, не имеют ничего общего с учениями. Это две абсолютно разные вещи.

Учения важны для вооруженных сил Грузии. Это командно-штабные учения. Не полевые. То есть в них не участвуют ни танки, ни солдаты. В них участвуют представители 24 стран Альянса. Из них три страны – страны партнеры НАТО, включая Грузию. Грузия является организатором этих учений впервые. Это, по сути, если можно так сказать, учения «за компьютерами». Они направлены на то, чтобы командный центр подготовки штабных офицеров, который является частью Объединенного учебного центра НАТО в Грузии, мог разрабатывать и проводить учения, используя соответствующую практику Альянса.

Пока что у нас очень хороший опыт в этом направлении. Грузинские вооруженные силы разрабатывали учения в течение 18 месяцев вместе с офицерами НАТО. И все прошло очень хорошо. Также в Грузию прибыли представители военного комитета НАТО. Это военные представители 28 стран-членов Альянса, которые приехали в Грузию ознакомиться с текущей ситуацией в стране и узнать, как проходят учения.

То есть солдат нет?

Как я сказала, здесь 300 солдат – служащие… Из стран НАТО и стран-партнеров, которые принимают участие в учениях. Но это не полевые учения. И я хочу добавить, так как это важно, что эти учения не касаются «5 параграфа» НАТО. То есть они не проводят учения по обороне от какой-то внешней угрозы.

А какой сценарий учений?

Учения проходят по сценарию оказания гуманитарной помощи.

В чем тогда цель захода военных кораблей в Грузию? В порты в Батуми и Поти?

Это совсем другая история. И мы должны их четко разделять, чтобы не было путаницы.

Это правда, что НАТО усиливает свое присутствие на Черном море. Особенно после незаконной аннексии Крыма. Ситуация вокруг Черного моря драматически поменялась. Альянс стал более активен в регионе, чтобы убедиться, что на Черном море уважается свобода передвижения. Здесь есть три страны НАТО. Есть две прибрежные страны-партнера НАТО на Черном море – Украина и Грузия. И у нас есть общая заинтересованность, чтобы Черное море оставалось мирным и безопасным пространством.

За последний год количество дней, которое корабли НАТО провели в Черном море возросло. В прошлом году было 120 дней, в течение которых корабли НАТО находились в Черном море. Мы также усилили наблюдение за Черным морем. Мы очень тесно работаем с Грузией по подготовке экипажей береговой охраны, развитию береговой охраны. У нас налажен обмен информацией по безопасности на Черном море. Это является преимуществом для обеих сторон. И для Грузии, и для НАТО.

Но как это помогло в Украине, когда украинские моряки были похищены в Азовском море…

Мы продолжаем обсуждать проблему Азовского моря с Россией. Я также хочу отметить, что наши отношения с Россией нелегкие в данный момент. Но наш подход основан не только на обороне и сдерживании, но и на диалоге. У нас идет постоянный обмен мнениями с представителями России на самом высоком уровне. Это не легкий процесс. И первая тема повестки – это безопасность Украины и меры, которые российские власти могут предпринять, чтобы изменить текущую ситуацию. Мы усилили наше присутствие в регионе и внимание к нему… С Грузией мы также изучаем новые возможности развития береговой охраны в этом направлении. Так что мы довольно усердно работаем над обеспечением безопасности.

Есть ли у вас информация о том, на каком уровне сейчас находятся грузинские вооруженные силы и береговая охрана?

Не мне судить о подготовке грузинских вооруженных сил, но я могу сказать, что за последние годы мы очень много и тесно работали, как в формате НАТО, так и в двухсторонних форматах с Грузией. Грузия активно включена в международные миссии НАТО. К примеру, в Афганистане. Они сражались спина к спине вместе с силами Альянса. Взаимодействие между ВС Грузии и силами НАТО очень сильно выросло.

То есть можно сказать, что уровень растет год за годом?

Это так, и любой грузинский офицер это сможет подтвердить.

В эти дни в Грузии побывал Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он посетил учения. Встретился с премьер-министром Грузии, президентом. В чем была цель визита и была ли она достигнута?

Прежде всего я хочу сказать, что это был крайне успешный визит с нашей стороны. Мы очень довольны обменом информации, гостеприимством, с которым встретили Генсекретаря Столтенберга. Были встречи с премьер-министром, министром внутренних дел, иностранных дел, обороны… Была встреча с президентом Зурабишвили. Генсекретаря проинформировали о ходе учений. Он также встретился с несколькими ветеранами. Некоторые из них служили в Афганистане…

Визит был очень успешным. Генеральный секретарь имел возможность ещё раз подчеркнуть очень четкие посылы, которые мы делаем уже какое-то время. Что Грузия станет членом НАТО. Что сейчас мы должны работать, как с точки зрения политического диалога, так и с точки зрения практического сотрудничества. Очень многое делается, чтобы усилить обороноспособность Грузии. И однажды Грузия станет членом Альянса.

Мы признательны за ту работу, которую Грузия проделала вместе с нами. Наше сотрудничество никогда не было более тесным, чем сейчас. Я думаю, это очень четко видно.

Была ли конкретная миссия или цель этого визита, или это была просто демонстрация поддержки Грузии?

Это не было просто демонстрацией. Цель была обозначить те посылы, которые я только что сказала. И подтвердить для населения Грузии, что НАТО полностью на стороне Грузии в стремлении страны в евроатлантические структуры. С этой точки зрения, я думаю, что посыл был донесен хорошо.

Пару минут назад вы говорили о диалоге с Россией, упоминая Украину, как часть этого диалога. Мне интересно, насколько Генсекретарь осведомлен об активностях России в Грузии? Включая действия России, которые часто предпринимаются накануне любых важных мероприятий Грузии в сотрудничестве с НАТО.

Конечно. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Генсекретарь хорошо осведомлен о происходящем. Я уверена, вы слышали его слова о том, что мы, безусловно, не признаем независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы призываем Россию отозвать это признание. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ. Проблемы бордеризации, продолжающиеся передвижения т.н. границ, незаконные похищения граждан – это нарушение прав человека. Это неприемлемо.

Конечно, мы не включены напрямую в разрешение конфликта. Вы знаете, что ООН, ЕС и ОБСЕ вовлечены в переговорный процесс. Мониторинговая миссия Евросоюза присутствует на месте.

Но российское правительство вовлекает НАТО в этот конфликт, заявляя, что НАТО – это причина этого конфликта и упомянутых нарушений.

Позвольте мне не согласиться, что НАТО является причиной этого конфликта. Есть далеко уходящие причины этого конфликта. Я не уверена, что у нас хватит времени обсуждать их.

Я хотела бы добавить одну вещь. Мы говорили о политическом диалоге с НАТО. Присутствие Генсекретаря - очень важно. Визит во время военного комитета НАТО также очень важен. Это четкий показатель. Но у нас очень плотный график в этом году в принципе. Вы встречались с командующим флота НАТО. Мы ожидаем визит президента парламентской ассамблеи НАТО в этом году. Проходит большое число визитов и это очень важно. Это показывает, что Грузия –очень важный партнер для НАТО. Что для нас это действительно важно. И что мы очень тесно работаем, чтобы членство в Альянсе для Грузии стало возможным. Так что это не символичные жесты. Это физическое присутствие и реальная поддержка.

Мой последний вопрос интересует аудиторию в разных странах. Достаточно ли таких шагов и визитов, чтобы продемонстрировать России, что Грузия является частью так называемого западного мира и НАТО гарантирует безопасность Грузии, если не с точки зрения «5 параграфа» Альянса, то как партнера чего-то большего?

Я бы не стала смешивать «5 параграф» с политическим диалогом. Наши действия показывают нашу солидарность с Грузией и нашу близость. Грузия является частью западного общества. Премьер-министр сам нам говорил несколько раз, что выбор Грузии - стать членом НАТО и Евросоюза - основан на ценностях. Опять же, если вы посмотрите на результаты опросов, поддержка вступления Грузии в Альянс продолжает расти. Согласно последним опросам, 78% населения высказались «за».

Да, это очень много.

Это много. Это действительно много. Кроме того, курс на вступление в НАТО и ЕС прописан в новой конституции Грузии. Не мне говорить об этом, но Грузия и так уже является членом международного сообщества. Грузия уже длительное время демонстрирует приверженность обеспечению международной безопасности. К примеру, участвуя в миссиях в Афганистане. Грузия - уже является надежным уважаемым партнером.

Спасибо!

Спасибо вам!

Егор Куроптев

"Пограничная ZONA"

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году на базе телеканала «Starvision» запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке «Пограничная ZONA». Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.