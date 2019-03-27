Аваков поднял вопрос о полете Бойко в Россию (видео)

Аваков уточнил, что полет совершили Бойко, Медведчук, Козак и другие.

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания Кабинета министров спросил, на каком основании нардеп Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук совершили полет в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Министр подчеркнул, что по этому поводу было обращение парламентськой фракции "Народный фронт".

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Аваков напомнил, что полет был осуществлен 22 марта, отметив, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с РФ.

"Почему так случилось, что в нарушение закона Украины, украинских санкций о запрете авиасообщения с РФ мы имели 22.03 перелет господина Бойко, направленный из аэропорта Киев (Жуляны) - Москва в 12.50 и Москва - Киев (Жуляны) в 23.18. Мы все знаем, какие переговоры вел господин Бойко в Москве - антиукраинские", - сказал Аваков.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе и Госпогранслужбе проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву

Аваков уточнил, что полет совершили Бойко, Медведчук, Козак и другие.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины «не проявляет активности» в решении этого вопроса.

Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.