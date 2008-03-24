Балога желает Тимошенко столько здоровья, сколько в ее устах правды

Глава Секретариата Президента Виктор Балога отрицает роль, которую ему приписывают в правительстве в событиях вокруг Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом Балога сообщил в интервью "Украинской правде", комментируя докладную чиновника Кабинета министров Сергея Чеботаря на имя Тимошенко, в которой он сообщает о давлении со стороны Балоги.

"Я желаю, чтобы у Юлии Владимировны, Сергея Чеботаря и их семей было и здоровье, и счастье - сколько в их устах правды", - сказал глава Секретариата Президента.

Как известно, основываясь на докладной Чеботаря, Тимошенко написала Президенту Виктору Ющенко письмо о событиях в Кременчуге, где их координатором назвала Виктора Балогу.