Балога желает Тимошенко столько здоровья, сколько в ее устах правды
10:33, 24 марта 2008Политика
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Глава СП комментирует докладную
Глава Секретариата Президента Виктор Балога отрицает роль, которую ему приписывают в правительстве в событиях вокруг Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Об этом Балога сообщил в интервью "Украинской правде", комментируя докладную чиновника Кабинета министров Сергея Чеботаря на имя Тимошенко, в которой он сообщает о давлении со стороны Балоги.
"Я желаю, чтобы у Юлии Владимировны, Сергея Чеботаря и их семей было и здоровье, и счастье - сколько в их устах правды", - сказал глава Секретариата Президента.
Как известно, основываясь на докладной Чеботаря, Тимошенко написала Президенту Виктору Ющенко письмо о событиях в Кременчуге, где их координатором назвала Виктора Балогу.
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