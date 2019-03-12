Порошенко инициировал увольнение главы Полтавской ОГА
Президент Украины Петр Порошенко обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением подготовить представление на увольнение главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Писоцкого.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время форума «От энергоэффективности к энергонезависимости» сегодня в Киеве.
«Сегодня я прошу господина премьер-министра, обращаюсь к нему с предложением направить мне представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого», - заявил он.
По словам Порошенко, к ним возникли серьезные претензии Национального антикоррупционного бюро Украины и представлены соответствующие доказательства. «Для объективного расследования будет лучше, чтобы господин Головко не занимал высокой государственной должности», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской облгосадминистрации, среди них был Головко.
Чиновников подозревают в вымогательстве и получении взяток в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов. Головко все обвинения по этому поводу отвергает, а проведение обысков считает политической провокацией.