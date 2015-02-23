Украина нашла выход, как обойти право вето России в ООН относительно введения миротворцев на Донбасс
Продолжаются дискуссии и консультации относительно введения на Донбасс миротворцев из других государств и организаций, в частности, миротворцев ООН или полицейского контингента Евросоюза. Чтобы ввести миротворцев ООН, нужно решение Совбеза ООН, принятию которого может помешать Россия, наложив вето.
Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев взбудоражил всех заявлением, что главный козырь России в Совете безопасности ООН право вето можно преодолеть. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.
"Раскрывать секреты на этом этапе было бы неправильно. Но хотел бы уточнить кое-что. Миссии по поддержанию мира уже существуют давно в ООН и имеют разные форматы. Есть обычный вариант, когда Совет безопасности ООН на обращение конкретной страны сам формирует контингенты и сам выбирает, какие страны должны были бы участвовать в таких операциях по поддержанию мира. Есть формат, когда государство само может определить, кого пригласить: или государство, или обратиться к организации (скажем, Евросоюза). То есть, есть выбор", - отметил Сергеев.
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От первого формата Украина отказалась от самого начала. СНБО Украины выбрала вариант, чтобы пригласить отдельную страну, группу стран. Скажем, полицейский контингент Евросоюза.