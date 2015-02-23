Украина нашла выход, как обойти право вето России в ООН относительно введения миротворцев на Донбасс

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев взбудоражил всех заявлением, что главный козырь России в Совете безопасности ООН право вето можно преодолеть. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

"Раскрывать секреты на этом этапе было бы неправильно. Но хотел бы уточнить кое-что. Миссии по поддержанию мира уже существуют давно в ООН и имеют разные форматы. Есть обычный вариант, когда Совет безопасности ООН на обращение конкретной страны сам формирует контингенты и сам выбирает, какие страны должны были бы участвовать в таких операциях по поддержанию мира. Есть формат, когда государство само может определить, кого пригласить: или государство, или обратиться к организации (скажем, Евросоюза). То есть, есть выбор", - отметил Сергеев.

Читайте такжеГенсек ООН советует Киеву обращаться в Совбез с просьбой о миротворцах

От первого формата Украина отказалась от самого начала. СНБО Украины выбрала вариант, чтобы пригласить отдельную страну, группу стран. Скажем, полицейский контингент Евросоюза.