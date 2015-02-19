Россия предлагает направить свои кадры для работы миссии ОБСЕ на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сказал на брифинге в Москве.

«В ОБСЕ уже начата работа по определению модальности и конкретных шагов по перечисленным направлениям, в первую очередь, в плане наблюдения за прекращением огня и отвода вооружений. Эти задачи должна решать работающая на Украине с марта прошлого года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Со своей стороны мы готовы активно содействовать ее работе, поддерживать ее в финансовом, материально-техническом и кадровом плане», — сказал Лукашевич.

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Он подчеркнул, что в соответствии с подписанным 12 февраля Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, на ОБСЕ возлагается крайне ответственная задача по обеспечению эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических средств – спутников, беспилотных летательных аппаратов, РЛС.

Лукашевич напомнил, что под наблюдением миссии ОБСЕ должен быть осуществлен «вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, наемников с территории Украины».