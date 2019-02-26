УКРОП требует создать ВСК о хищении средств в оборонной сфере, к которому причастно окружение Порошенко

Представители политической силы убеждены, что участие в работе такой комиссии должны принять представители разных фракций и групп, прежде всего – оппозиционных.

«Украинское объединение патриотов» требует немедленного создания Временной следственной комиссии (ВСК) в Верховной Раде о хищении средств в оборонной сфере государства, к которому причастно окружение Президента Петра Порошенко. С соответствующим заявлением представители УКРОПа выступили в связи с резонансным расследованием журналистов относительно сделок в оборонной отрасли по поставке контрабандных российских деталей.

«Также мы призываем Президента Петра Порошенко обязать фракцию партии «Блок Петра Порошенко» отдать голоса за создание такой комиссии», – отметили укроповцы после того, как журналисты обнаружили информацию, всколыхнувшую общество.

В то же время представители политической силы убеждены, что участие в работе такой комиссии должны принять представители разных фракций и групп, прежде всего – оппозиционных.

«Результаты работы ВСК украинцы должны увидеть еще до окончания кампании по выборам президента. Не дадим власти наживаться ценой жизней наших защитников!» – подчеркнули в «Украинском объединении патриотов».

Отметим, что накануне журналисты обнародовали результаты масштабного расследования о коррупционных сделках окружения главы государства, которое контрабандным путем ввозило из России запчасти для военной промышленности.