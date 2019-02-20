цей матеріал доступний українською

В ЕС договорились ввести санкции против 8 россиян за захват украинских моряков

21:41, 20 февраля 2019
Политика
83 0
Иллюстрация / REUTERS

Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, ожидают замораживание счетов и запрет въезда в ЕС.

Список лиц, которые подпадут под новые санкции, опубликуют в течение ближайших недель, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Послы также договорились продлить существующие санкции против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Их официально продолжат в начале марта.

Украинских моряков захватили 25 ноября 2018 года. Российские пограничники сначала протаранили, а потом обстреляли украинские корабли, захватили их и 24 членов их экипажей.

Украина считает захваченных моряков военнопленными и требует освободить их.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Морская агрессия РФ и захват украинских моряков
Теги: #моряки