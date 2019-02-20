В ЕС договорились ввести санкции против 8 россиян за захват украинских моряков

Украинских моряков захватили 25 ноября 2018 года.

Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, ожидают замораживание счетов и запрет въезда в ЕС.

Список лиц, которые подпадут под новые санкции, опубликуют в течение ближайших недель, сообщает корреспондент Радио Свобода.

EU ambs have decided to prolong the asset freezes and visa bans on 163 people and 44 entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. will be officially prolonged in early March. an additional 8 people will added later for #azovsea#Crimea#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 февраля 2019 г.

Послы также договорились продлить существующие санкции против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Их официально продолжат в начале марта.

Украинских моряков захватили 25 ноября 2018 года. Российские пограничники сначала протаранили, а потом обстреляли украинские корабли, захватили их и 24 членов их экипажей.

Украина считает захваченных моряков военнопленными и требует освободить их.