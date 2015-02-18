Сегодня суд изберет для Ефремова новую меру пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Ефремов сообщил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре.

"Ориентировочно в 14 часов суд должен избрать новую меру пресечения", - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

Читайте такжеВидео с суда над Ефремовым: руки у тебя в кровиПозже СМИ сообщали, что за Ефремова внесен залог и он вышел на свободу. В то же время отмечалось о якобы новом уголовном производстве в отношении Ефремова. В сообщениях утверждалось, что 18 февраля ему могут объявить о подозрении в этом деле и задержать его.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что местонахождение Ефремова - под полным контролем МВД и СБУ.