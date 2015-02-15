СМИ: посла Украины Цибенко вызвали в МИД Грузии

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», поводом для этого стало назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем советников президента Украины.

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По информации грузинских СМИ, неудовольствие Тбилиси вызывает то, что Михаил Саакашвили занял такую должность, будучи объявленным на родине в розыск по ряду уголовных дел.

Ранее сообщалось, что сейчас решается вопрос о включении Михаила Саакашвили в циркуляр Интерпола.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля своим указом президент Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил Михаила Саакашвили его председателем.