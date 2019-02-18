"Нужно говорить с олигархами": британский офицер озвучил рецепт победы над Путиным

По мнению подполковника, надо прекратить вести разговоры с Путиным и начать говорить с российскими олигархами.

Чтобы остановить агрессивные действия президента РФ Владимира Путина нужно сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны его действиями.

Такое мнение высказал член Совета реформ в 2016-2017 годах, бывший подполковник британской армии Глен Грант, передает «Обозреватель».

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«Мы должны говорить об олигархах, ведь это может ослабить Путина. Путин сам не даст трещину. Его надо побеждать другим способом. Необходимо сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны его действиями. Прекратить вести разговоры с Путиным. Надо говорить с олигархами. Вы с нами или против нас? Если вы против нас — мы будем влиять на вашу жизнь. Мы можем, например, заверить их, что их дети не смогут учиться в Америке и в Британии. И мы можем усложнить вам определенные вещи в любой точке мира, мистер олигарх. И в какой бы части мира вы не были – мы будем следить за вами», – отметил подполковник.

На вопрос журналиста, почему так не делает Лондон, офицер объяснил, что британское правительство полностью сконцентрировано на Брексите и только. «Это политическая проблема не только этого десятилетия, но и всего века. Способствовала ли этому Россия? Конечно, способствовала. Российские деньги способствовали тому, чтобы это произошло. Но кажется, что в Британии никто этим не занимается, потому что все сфокусированы на Брексите. И сейчас это убивает страну», – сказал Грант.