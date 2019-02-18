Следующей целью Путина может стать Одесский морской порт – британский офицер

Подполковник предположил, что если Россия заблокирует проход кораблей 5-6 раз, то много судов просто не решатся идти в Одессу.

Россия может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу.

Такое мнение высказал член Совета реформ в 2016-2017 годах, бывший подполковник британской армии Глен Грант, передает «Обозреватель».

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Он отметил, что Россия использует коммунистический стиль ведения войны – волнообразный. «И все эти волны накатываются не в каком-то одном конкретном месте — волна здесь, потом волна там. Но в этих волнах есть какая-то постоянная составляющая. Наша проблема в том, что мы смотрим только на военную, боевую составляющую. Но немало этих волн не являются именно такими. Они бывают дипломатическими, политическими, экономическими, финансовыми. Все эти средства они будут использовать там, где это возможно. Правительство не смотрит на это комплексно. Следующей волной может быть попытка закрыть проход кораблям в Одессу. Имея крупные силы неподалеку от этого региона, они могут попытаться пойти на такой шаг», – объяснил Грант.

Он предположил, что если Россия заблокирует проход кораблей 5-6 раз, то много судов просто не решатся идти в Одессу, ведь это будет трудно из-за постоянных остановок и простоев.

«Военные волны могут быть поставлены на определенную паузу. Но я не верю, что Путин будет ждать вечно, ведь у него заканчиваются деньги. Поэтому ему пришлось скорректировать свои планы, урезать аппетиты. Он был вынужден уменьшить количество танков и самолетов, причем достаточно серьезно. Но у него все еще есть много советской техники, учитывая немало танков, которые сосредоточены на границе. И ему надо использовать их, ведь он не может себе позволить держать их слишком долго без работы и в то же время не может себе позволить покупать новые танки», – считает военный.

По его мнению, сейчас Путин в непростой ситуации, и я думаю, что его генералы ему говорят, что, мол, мы должны что-то делать. «И нужно понимать, где правда, когда они говорят о своем вооружении, или это только часть одной из волн, когда они пытаются информационно влиять на НАТО, хвастаясь новейшим оружием, современными роботами. Это все волны, о которых я говорил. Что из этого правда — я не знаю. Что будет дальше — я тоже не знаю. Но дальше что-то будет. И мы должны смотреть на это комплексно. Чтобы понимать — будет ли это военная волна, или финансовая, или любая другая», – добавил Грант.