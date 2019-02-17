Социолог назвал главную цель Путина на выборах в Украине
Известный социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал о стратегии Кремля на выборах в Украине.
"Это не поддержка какого-то одного удобного кандидата, но попытка дискредитировать, а лучше вообще сорвать выборы", - пишет он в своей колонке не Главреде.
Эксперт утвердает, что Владимиру Путину в принципе сейчас не нужен легитимный президент в Украине.
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"Ему необходимо ввергнуть страну в хаос, дискредитировать украинскую демократию перед западными партнерами. Российская пропаганда давно твердит, что Украина - несостоявшееся государство. Все свои ресурсы Кремль бросит на то, чтобы на ближайших выборах подтвердить этот тезис. Путину нужны массовые беспорядки и столкновения в ходе выборов, вызванные обвинениями в давлении на избирателей и фальсификациях. А еще лучше - отмена президентских выборов или их второго тура",- уверен социолог.
Он считает, что доверие к украинским властям со стороны Запада было бы таким образом серьезно подорвано, не говоря уже о расколе в самом украинском обществе.
"Кремль будет пытаться сделать всё, чтобы Украина вышла из избирательного процесса расколотой и лишенной международной поддержки. В этом случае ее легко будет сожрать", - констатирует Эйдман.