Дания инициирует в ЕС переговоры о дополнительном пакете "азовских санкций"

Глава МИД Дании заявляет, что работа над новыми санкциями против РФ проходит в правильном направлении.

Министр иностранных дел Королевства Дании Андерс Самуэльсен заявляет, что работа над новыми санкциями против Российской Федерации проходит в правильном направлении.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Украина 2019 - выбор будущего" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Я посетил Мариуполь несколько недель назад с моим украинским коллегой, и я видел страдания, вызванные продолжающейся российской агрессией", - сказал Самуэльсен.

Глава МИД Дании напомнил, что Россия продолжает незаконно удерживать под стражей 24 украинских моряков, и по этой причине он призвал Евросоюз ввести новые санкции против РФ, если она не освободит моряков.

«И я достаточно оптимистичен, что мы сделаем ... Я еще не уверен, но я думаю, что мы работаем в правильном направлении", - отметил Самуэльсен.

Он добавил, что Украина нуждается в международной поддержке и солидарности.

Также Самуэльсен добавил, что вопрос Украины был включен в повестку дня заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 18 февраля.

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"Мы обсудим новую поддержку. Мы подчеркнем, что поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы подтвердим, что ЕС продолжает поддерживать текущий процесс реформ", - заявил Самуэльсен.

Также он добавил, что важно, чтобы выборы в Украине были свободными и честными, а также продолжалась реализация реформ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан РФ.

Перед этим президент Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых стороны скоординировали действия с целью введения «азовского пакета» санкций в связи с захватом Россией украинских моряков в ноябре 2018 года.

15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели. Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировал, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.