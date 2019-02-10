Действия киевской полиции в отношении митингующих были неадекватными – вице-спикер Рады

Политик также отметила, что в Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство.

Действия сотрудников полиции Киева в отношении активистов C14 на Подоле были неадекватными ситуации, считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как отметила Геращенко в Facebook, меньше всего ей хочется, чтобы кто-то использовал трагедию убийства Гандзюк в «политических игрищах».

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«Впечатление, что есть те, кому очень хочется, чтобы внимание общества переключилось с трагедии Катерины на участников акций. И особенно это впечатление усиливается в предвыборный период», - указала политик.

«Полиция должна защищать общественный порядок. Но ее действия м митингующими были неадекватными. И конечно, мы ожидаем от новых полицейских и новой морали. В Украине Бандера - это имя украинского героя, а не ругательство. Личный состав силовых структур должна это знать», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство".

Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали. Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.