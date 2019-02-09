Спецслужбы РФ предлагают $2 тысячи за поджог храмов бывшей УПЦ МП - СБУ

Сотрудники СБУ установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им «МГБ ЛНР/ДНР» ищут исполнителей, которые за 2 тыс. долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений бывшей УПЦ МП.

Служба безопасности Украины предотвратила попытку привлечения по заказу российских спецслужб гражданина к поджогу храма бывшей УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в стране на религиозной почве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники ведомства установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им «МГБ ЛНР/ДНР» ищут исполнителей, которые за 2 тыс. долларов готовы совершить поджоги культовых сооружений бывшей УПЦ МП.

При условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать 2 тыс. долларов на карточный счет, открытый в одном из украинских банков.

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По данным СБУ, алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядел следующим образом (на языке оригинала): «Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съёмки, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. На акцию телефон брать БЕЗ СИМ-КАРТЫ, в момент съёмки поставит телефон в авиарежим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае».

В пресс-центре заметили, что СБУ уже предотвратила попытку привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления.

«Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается. В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и, в случае получения подобного рода «заказов», безотлагательно информировать отечественную спецслужбу», - сказано в сообщении.