Юрист Мангера отдал за бесценок отель у моря подозреваемому в организации убийства Гандзюк - журналисты

"Схемы" получили в распоряжение документ, согласно которому юрист Мурашкин передал в управление базу отдыха Левину за символическую стоимость – по 500 гривень на месяц.

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей ( "Москал") Левин за неделю до преступления получил за бесценок базу отдыха от юриста председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы". Официальное следствие пока не объявило подозрение только организаторам и исполнителям. Ключевым в организации нападения назван Александр Левин по криминальному прозвищу «Москал-младший», который сбежал за границу. При этом в СБУ и ГПУ до сих пор не назвали имен заказчиков.

"Анализ публичных реестров указывает на то, что близкое окружение председателя облсовета имеет деловые отношения с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк. За неделю до нападения юрист Мангера передал «Москалу» за бесценок базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном", - говорится в сообщении.

СМИ установили, что с лета 2018 года базой отдыха обладает фирма ООО "Лазурный отдых". Ее директор – человек из близкого окружения Мангера, а конкретнее юрист и его доверенное лицо Андрей Мурашкин. Бывший владелец Oasis Beach Леонид Аврамков подтвердил, что право на собственность комплексом перешло к окружению председателя Херсонского облсовета. По его словам, руководит комплексом сын Мангера Иван.

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Сам Владислав Мангер в комментарии опроверг, что имеет отношение к комплекса, добавив, что его сын Иван там просто «отдыхал».

"Схемы" получили в распоряжение документ, согласно которому юрист Мурашкин передал в управление базу отдыха Левину за символическую стоимость – по 500 грн на месяц. Договор заключен на 7 лет и действителен до сих пор.

Советник Мангера, юрист Андрей Мурашкин подтвердил в комментарии, что передавал в аренду Левину гостиничный комплекс в Лазурном, впрочем, отказался объяснить, почему отдал его за символические деньги, ссылаясь на коммерческую тайну. Он также заявил, что на тот момент не знал о криминальном прошлом Алексея Левина, как и «не мог знать» о его дальнейших возможных преступных намерениях.

В свою очередь Мангер заявил, что ему ничего не было известно о бизнес-связях своего юриста с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк.