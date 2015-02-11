СМИ: переговоры в Минске проходят без участия делегаций

20:40, 11 февраля 2015
Политика
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Общение лидеров Германии, России, Украины и Франции проходит в Минске без участия делегаций.

Переговоры проходят без участия делегаций / twitter.com/tvrain

Об этом пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе прибыли все представители "нормандской четверки".

Читайте такжеПараллельно со встречей в "нормандском формате" в Минске продолжаются переговоры контактной группыУчастники переговоров провели серию коротких встреч между собой.

В частности, сообщалось о коротких встречах между президентом Украины Петром Порошенко и президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также запланированной встрече между Порошенко, Меркель и Олландом.

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