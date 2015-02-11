СМИ: переговоры в Минске проходят без участия делегаций

Об этом пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе прибыли все представители "нормандской четверки".

Читайте такжеПараллельно со встречей в "нормандском формате" в Минске продолжаются переговоры контактной группыУчастники переговоров провели серию коротких встреч между собой.

В частности, сообщалось о коротких встречах между президентом Украины Петром Порошенко и президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также запланированной встрече между Порошенко, Меркель и Олландом.