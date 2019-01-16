НФ призывает Порошенко утвердить День памяти Героев, погибших в результате российской агрессии

До сих пор остается нерешенным вопрос почтения памяти погибших защитников Украины, которые погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отметили в НФ.

Фракция "Народный фронт" обращается к Президенту Украины Петру Порошенко с предложением утвердить соответствующим указом "День чествования памяти Героев, которые погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Об этом говорится в письме председателя фракции Максима Бурбака в адрес Президента, сообщает пресс-служба НФ.

"В условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины особого внимания требует укрепление и усиление сектора безопасности и обороны страны, социальной защиты военнослужащих и членов их семей, поднятие престижа и уважения к воинской службе", - подчеркивается в документе.

"Для этого было сделано много, но до сих пор остается нерешенным вопрос почтения памяти погибших защитников Украины, которые погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, что приводит к глубокому негодованию и непониманию со стороны членов семей погибших защитников, общественных организаций и военнослужащих", - отмечает председатель фракции НФ.

"В связи с единогласным решением депутатской фракции Политической партии "Народный фронт" обращаемся к Вам с предложением утвердить соответствующим Указом Президента Украины "День чествования памяти Героев, которые погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" и начать процесс подготовки к его надлежащему проведению", - отмечается в письме к Президенту.