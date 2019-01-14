Денисова рассказала, сколько российские правозащитники и активисты собрали для украинских военнопленных моряков
Российские правозащитники и активисты собрали для украинских военнопленных моряков более 500 тыс. рублей (около 209 тыс. грн по актуальному курсу).
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Как сообщила Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, в Москве она встретилась с активистами и правозащитниками, которые активно поддерживают украинцев.
"Во время общения присутствовали родные украинских моряков. Они хотели лично услышать, что даже в РФ есть люди, которые готовы прислушиваться и помогать", - отметила она.
По словам Денисовой, активисты сообщили, что собрали более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и предметы первой необходимости.
Как отметила украинский омбудсмен, российские правозащитники устраивают пикеты, передают письма и посылки от родных.
Она добавила, что родители украинских военнопленных поблагодарили активистов и правозащитников за помощь и поддержку.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».
Завтра, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы должен рассмотреть ходатайство о продлении сроков содержания украинских моряков под стражей.