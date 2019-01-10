Кравчук в своей книге раскрыл интересные детали характера Порошенко, Тимошенко и других топ-политиков

Первый президент дает также характеристики Турчинову, Яценюку, Гройсману, Януковичу, Медведчуку, Коломойскому, Ахметову, Фирташу.

В своей книге «Перший про владу» первый президент Украины Леонид Кравчук характеризует действующего главу государства Петра Порошенко как человека с авторитарным характером, а лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - как женщину с силой духа.

В авторской книге, которую он презентовал сегодня, в день своего 85-летия, первый президент дает характеристики и другим политикам, в частности, Александру Турчинову, Арсению Яценюку, Владимиру Гройсману, Виктору Януковичу, Виктору Медведчуку, а также некоторым бизнесменам - Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову, Дмитрию Фирташу.

Читайте такжеКоломойский о президентах: Ющенко был примером, а Янукович в конце все смазал

Так, характеризуя Порошенко, Кравчук отмечает, что «подготовка у него достойная - хорошая память, владеет словом, знает языки, разбирается в политике, экономике...».

«Вопрос в характере. У него характер - авторитарный. Он, например, не хочет общаться с теми, кто может сказать ему правду. Люди, которые у него работают, говорят, что Петр Алексеевич может месяцами не встречаться с ними. Очевидно, он убежден, что сам знает лучше всех и не хочет терять времени», - пишет Кравчук о действующем главе государства.

Также Кравчук отмечает, что Порошенко «способен переоценивать себя и свои успехи, точнее, перебирать на себя все достижения».

Первый президент отмечает, что Порошенко открыто не скажет о своих просчетах, потому что «считает это недопустимым, соответственно ищет причины снаружи, а не в себе, что свидетельствует о слабости позиции». По словам Кравчука, нынешний президент «болезненно относится к критике, увлекается поучением, выполнением роли учителя» и именно на этой почве у него возникли недоразумения с Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом. «Кадровая политика Порошенко основывается на том, что у него управление государством ярко окрашено бизнесом. Я бы даже назвал это бизнес-управлением. И все люди, которые находятся рядом с ним, - это люди от бизнеса», - отмечает Кравчук.

При этом он отмечает, что выступает за то, чтобы власть и бизнес были отдельно, поскольку, по его словам, «Порошенко воспринимает всю страну как свою корпорацию», поэтому не любит с кем-либо советоваться. «Порошенко организовал немало подконтрольных каналов – такие себе «химические лаборатории», успехи других превращают в недостатки, а его недостатки в успехи», - отметил Кравчук.

Он считает, что «объективностью здесь даже не пахнет» и советует Порошенко учиться политической культуре, а «не руководствоваться бытовыми нормами».

О Тимошенко Кравчук пишет с симпатией, отмечая, что она «играет свою отдельную игру». «Если описать Тимошенко одним словом, то это характер и сила духа», - считает первый президент.

Он отмечает, что у Тимошенко «развито чувство независимости».

«Я женщину, и даже мужчину, с таким характером встречал редко. Казалось бы, уже все провалено и не за что зацепиться. Но она не сдается», - пишет первый президент.

По словам Кравчука, Тимошенко имеет хорошую память, знания и опыт управленческой работы. «Она опытный менеджер. Все эти качества при определенных обстоятельствах могут сослужить пользу Украине», - убежден он.

Кравчук подарил книгу агентству УНИАН, подписав ее: "УНИАНу удачи».