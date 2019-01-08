СБУ в 2018 году изобличила более 70 человек, причастных к деятельности иностранных спецслужб

Также в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили совершение восьми терактов.

Контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году изобличила 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ о результатах деятельности службы за 2018 год.

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«Следователями СБУ начато 114 уголовных производств по статье 111 УК Украины (государственная измена)», - добавляется в сообщении.

Также отмечается, что военная контрразведка СБУ выявила 152 участника террористических организаций «Д/ЛНР», 54 из которых были задержаны.

«По материалам ГУ ВКР начато 850 уголовных производств, 144 обвинительные приговора вступили в законную силу», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в 2018 году СБУ предотвратила совершение восемь террористических актов на территории Украины, из которых пять были раскрыты. Всего в 2016-2018 годах сотрудники спецслужбы предотвратили совершение 28 терактов.