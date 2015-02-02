Пикетчики под Минобороны подожгли шины (видеотрансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался после церемонии прощания с погибшими бойцами батальона, которая прошла на Майдане Незалежности.

Участники акции зажгли шины возле центрального входа в здание Минобороны и бьют палками по металлическим бочкам. В настоящее время транспортное движение по Воздухофлотскому проспекту перекрыто.

У митингующих в руках национальные флаги Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ сообщили, что якобы добровольческий батальон "Айдар" собираются расформировать.

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30 января бойцы добровольческого батальона “Айдар” пикетировали Министерство обороны.

В тот же день в пресс-службе Минобороны заявили, что организационные изменения, которые происходят в батальоне «Айдар», никоим образом не будут касаться личного состава подразделения.

Кроме того, в штабе АТО отметили, что батальон "Айдар" не подлежит расформированию, идет его доукомплектование личным составом и вооружением.