Россия, Беларусь, Сербия: какие страны не поддержали резолюцию ГА ООН о милитаризации (фото)

Резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 66 стран, воздержалось 72.

Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не поддержали инициированную Украиной резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Трансляция заседания ГА ООН в Нью-Йорке проходила на сайте организации. Резолюцию поддержало 66 стран, воздержалось 72.

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В частности, против проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди стран, которые воздержались при голосовании - Китай, Казахстан, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Пакистан, Катар, Южно-Африканская республика, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также в резолюции высказано призыв к России прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.