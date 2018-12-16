Украинский муфтий приветствовал создание православной автокефальной церкви

Лидер Духовного управления мусульман "Умма" Саид Исмагилов заявил, что надеется на дальнейшее углубление межрелигиозного диалога и плодотворное сотрудничество между христианами и мусульманами Украины.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов поздравил православных христиан с созданием Украинской поместной православной церкви, а митрополита Епифания – с избранием на должность предстоятеля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Украинская нация получила один из самых мощных факторов, который будет обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины – поместную православную церковь. Этот день, 15 декабря 2018 года, войдет в историю Украины как день осуществления многовековой мечты украинцев о создании единой православной церкви и окончательного отделения от российского церковного влияния", – рассказал он.

Муфтий отметил, что мусульмане Украины приветствуют и поддерживают все, что идет на пользу национальным интересам страны, защищает ее свободу и отвечает стремлениям украинцев.

"Надеемся на дальнейшее углубление межрелигиозного диалога и плодотворного сотрудничества между христианами и мусульманами Украины... Мы подтверждаем духовную близость христиан и мусульман, наше уважение и готовность к сотрудничеству ради счастливого будущего Украины", – подытожил Исмагилов.