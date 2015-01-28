Ирландия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
Ирландия ратифицировала Соглашение Украины с ЕС об ассоциации.
Об этом написал в Твиттере глава МИД Украины Павел Климкин.
"Есть 14-я страна ЕС, которая ратифицировала наше Соглашение об ассоциации! Thank you, Ireland!", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание ее экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.
Читайте такжеМИД рассчитывает, что все члены ЕС ратифицируют Соглашение с Украиной до 2016 годаПосле избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.
16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.
На сегодня Соглашение об ассоциации уже ратифицировали Румыния, Литва, Латвия, Болгария, Словакия, Мальта, Эстония, Швеция, Венгрия, Польша, Хорватия, Сенат Чехии и Дания.