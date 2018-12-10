Введение международного мониторинга в Керченском проливе потребует обсуждения с РФ - Климкин

Глава МИД Украины попросил страны-члены ЕС ввести механизм международного мониторинга прохождения судов в Керченском проливе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что введение международного мониторинга в Керченском проливе за судоходством и проходом судов потребует обсуждения с Российской Федерацией.

Об этом глава МИД Украины заявил в Брюсселе после участия в рабочей встрече с министрами иностранных дел государств-членов ЕС.

По его словам, с главами внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС внимание сосредоточено на ситуации в Черном и Азовском морях не в контексте осуждения, а в том "как дать России максимально сильный сигнал об освобождении наших моряков и, конечно, судов".

Климкин сообщил, что попросил помощи у ЕС в освобождении захваченных украинских моряков.

"И они, несомненно, ужесточат их усилия. Это то, что я только что услышал", - отметил глава МИД.

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Также он попросил глав МИД ЕС помочь обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

"Второй момент - каким образом обеспечить реальную свободу судоходства, поскольку то, что происходит, - это фундаментальный вызов не только для нас, но и для всех", - подчеркнул Климкин.

Также он рассказал информацию, озвученную министром иностранных дел Болгарии, когда болгарское судно было остановлено на 9,5 дней.

"Когда 9,5 дней ищешь террористов, как говорят российские спецслужбы, тогда возникает вопрос - кого вообще ищут? И это прекрасно всем понятно", - отметил Климкин.

Он сообщил, что еще обсуждался вопрос, "каким образом все же ввести международный контроль за безопасностью судоходства, за безопасностью навигации, поскольку Россия пытается узурпировать права других, причем и права Украины и права других стран".

"Мы говорим о подобном механизме с некоторыми странами Европейского Союза. Будем продолжать эти дискуссии", - отметил Климкин и добавил, что в ЕС рассмотрят вопрос введения международного мониторинга.