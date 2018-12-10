Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму - Порошенко

По словам президента, из-за дерзкой агрессии Российской Федерации права украинских граждан на Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в обращении президента к украинскому народу по случаю Международного дня прав человека.

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Глава государства напомнил, что сегодня в мире отмечается 70-я годовщина со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека.

«Показательно, что упомянутый документ был подписан, когда человечество, пройдя ужасы Второй мировой войны, поняло - пора юридически закрепить тезис, что жизнь, равенство и свобода людей являются наибольшими ценностями», - подчеркнул Порошенко.

«Принимая во внимание, что неуважение и пренебрежение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашены как высокое стремление людей», - цитирует Порошенко преамбулу Всеобщей декларации прав человека.

По убеждению главы государства, для украинцев, как для всех граждан стран свободного мира, этот документ является фундаментальным. Именно его главные постулаты заложены в Конституцию Украины.

«К большому сожалению, вынужден в такой знаковый день в очередной раз подчеркивать, что из-за дерзкой агрессии Российской Федерации права наших сограждан на Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет», - подчеркнул Порошенко и добавил, что именно Россия сейчас пренебрегает главной ценностью человечества - правом человека на жизнь.

Об этом, по словам президента, свидетельствуют ужасные доказанные факты и печальная статистика. С начала вооруженной агрессии России против Украины, по данным ООН, более 10 тысяч человек убиты, более 23 тысяч получили ранения.

Кроме того, более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещенные лица.

«Именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями, в частности такими, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие», - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений России против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге.