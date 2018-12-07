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В Раде предлагают проверять у психиатра и нарколога кандидатов в президенты

22:54, 07 декабря 2018
Политика
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Выборы
Иллюстрация / REUTERS

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается обязательно установить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.

Соответствующий законопроект №9379 был внесен в парламент 7 декабря.

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Документ предлагает внести изменения в закон "О выборах президента Украины", в частности о проведении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра кандидата на пост президента.

Инициаторами законопроекта стали лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народные депутаты из его фракции Игорь Мосийчук, Алексей Ленский, Валерия Заружко, Сергей Рыбалка, Александр Гулак и Виктор Галасюк.

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Теги: #Рада#президент#кандидат#психическое здоровье