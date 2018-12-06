Представитель Порошенко в Крыму прокомментировал свое увольнение (видео)

3 декабря Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя в Автономной Республике Крым.

Представитель президента в Крыму Борис Бабин подал заявление об отставке до того, как Россия захватила украинские суда в Керченском проливе.

Об этом он сказал в эфире программы "Нині вже" на "Громадському". "Это мой личный выбор, у которого был ряд предпосылок. Я уверен, что продолжая выполнять свои обязанности в должности, это бы не привело к пользе", - заявил Бабин.

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На вопрос о том, связано ли его увольнение с тем, что он критиковал власть Херсонщины, Бабин сказал: "Я уверен, что если бы была только проблема этой власти в стране, то увольняться было бы не очень разумно. Я не говорю, что этой проблемы нет, но она не является единственным основанием моего решения. есть ряд оснований, связанных между собой".

Бабин добавил, что в ближайшие полгода не будет связывать свою жизнь с политикой.