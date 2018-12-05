В МИД объяснили, почему Украина не разрывает договор с Россией по Азовскому морю

В ведомстве отмечают, что потенциал соглашения еще полностью не использован в судебных процессах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что вопрос о денонсации договора с Россией по Азовскому морю находится на рассмотрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам, отвечая на вопросы депутатов о том, может ли Украина расторгнуть договор с Россией о внутреннем море без ущерба для её интересов.

По словам Боднара, Международный суд ООН рассматривает иски Украины к России "о спонсировании терроризма и о нарушении или дискриминации прав человека в Крыму".

"Также ушло обращение Украины относительно нарушения Россией Конвенции по международному праву, в том числе, касающееся нарушения прав по Азову и по построению Керченского моста. Поскольку сейчас идут процедуры подачи и согласования всех процессуальных нюансов, вопрос о деононсации договора по Азовскому морю находится на рассмотрении", - сообщил Боднар.

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Он отметил, что в настоящее время соглашение от 2003 года еще не исчерпало полностью свой потенциал.

"Если мы в одностороннем порядке денонсируем действие договора, это не значит, что эту денонсацию признает российская сторона", - добавил представитель МИД.

"В данном случае решение будет принято. Но потенциал соглашения 2003 года еще полностью не использован в судебных процессах", - подытожил замминистра.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении линии распределения на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что, в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками СССР не разграничивались.

Среди прочего в этом договоре в статье 2 сказано, что "торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагами Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства".

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.