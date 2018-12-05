ФСБ РФ готовит дезинформацию о ранении украинских моряков - эксперт

В частности, предлагается «информационный вброс» о том, что ранения были получены «вследствие взрыва гранаты» на катере ВМС Украины во время «стычки между экипажем и сотрудником СБУ».

В ФСБ России планируют распространить дезинформацию о причинах ранения украинских военных моряков, чтобы скрыть террористические действия погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ в Керченском проливе.

Об этом в Facebook написал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«По оперативным данным группы ИС, в ФСБ РФ планируют проведение очередной информоперации по прикрытию акта вооруженной агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива 25 ноября», - сообщил он.

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По словам Тымчука, «после объявления в розыск со стороны Генпрокуратуры Украины руководство погрануправления ФСБ по Крыму предложило центральному руководству ФСБ в Москве распространить дезинформацию о причинах ранения украинских военных моряков, чтобы скрыть террористические действия погранслужбы ФСБ и ЧФ РФ. Так, предлагается осуществить «информационный вброс» о том, что осколочные ранения были получены тремя украинскими военнослужащими якобы не в результате обстрела с катера ПС ФСБ РФ «Изумруд», а «вследствие взрыва гранаты» внутри катера ВМС Украины во время «стычки между экипажем и сотрудником СБУ». Последний, по версии ФСБ, якобы принуждал моряков выполнить «преступный приказ». Травмы еще троих украинских моряков, по этой версии, также были получены «во время драки» до захвата судна, а не нанесены российскими спецназовцами во время штурма, как это было в действительности».

Ранее, подчеркнул Тымчук, российские СМИ получили «темники» о том, что обстрел корабельно-катерной группы ВМС Украины якобы осуществлялся «болванками без боевых частей», применение которых не могло вызвать осколочных ранений у украинских моряков.